Дюков: «Обсудим работу Дзюбы в РФС, если он захочет»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков порассуждал о возможной работе форварда «Акрона» Артема Дзюбы в организации после завершения спортивной карьеры.

«Пригодился бы Дзюба РФС? Возможно. Но Артем пока хочет играть и упрочить свои лидерские позиции. Если Дзюба действительно захочет работать в РФС, тогда мы это обсудим», — цитирует Дюкова Sport24.

9 марта Дзюба забил свой 234-й гол в карьере в матче против «Крыльев Советов» (2:0) в 20-м туре РПЛ и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола. 19 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0) и единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).