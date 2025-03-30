«Краснодар» — «Факел»: безголевая ничья после первого тайма

«Краснодар» и «Факел» не забили голов в первом тайме матча 22-го тура РПЛ — 0:0.

Полузащитник «Факела» Мохамед Брахими получил желтую карточку на 23-й минуте. На 45+2-й минуте предупреждение получил защитник «Краснодара» Лукас Оласа.

Встреча проходит на стадионе «Краснодар».