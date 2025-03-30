Азаров объяснил низкие отступные игроков «Крыльев Советов»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова действующего губернатора Вячеслава Федорищева о систематической коррупции в российском футболе.

«Могу сказать, что за то время, когда я стал уделять время «Крыльям Советов», а после вылета клуба из РПЛ мне пришлось где-то лично поменять руководство команды, клуб погасил около миллиарда рублей долгов, — сказал Азаров «СЭ». — И все это было бы невозможно без грамотной трансферной политики. Предыдущие годы, к сожалению, были такие времена, когда клуб задорого брал ветеранов. Потом эти уважаемые футболисты уходили бесплатно».

Также Азаров рассказал, почему в контрактах игроков была прописана сумма отступных.

«Я не мог уделять много времени на футбол, были другие цели и задачи в регионе. Но рад, что не ошибся с руководством клуба. Это административный корпус и тренерский штаб. Тех футболистов, которых мы приобретали, мы потом выгодно продавали. Почему отступные за игроков были не такие высокие, как хотелось клубу? Простая история, если ты берешь футболиста по рыночной цене, то имеешь на него полное право. А если берешь его практически бесплатно, то агент прописывает конкретные отступные. Очень важно, что клуб сработал в плюс в данной ситуации. Долг в миллиард рублей был погашен, а еще был результат на поле и красивая игра, в которую влюбились болельщики», — добавил Азаров «СЭ».

В «Крыльях Советов» сейчас находится больше 10 футболистов, которые работают с агентом Павлом Андреевым.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Он передал имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.