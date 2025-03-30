В «Динамо» заявили, что восстановление Тюкавина идет по плану

Главный врач «Динамо» Александр Родионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос восстановлении нападающего Константина Тюкавина.

«Восстановление идет по плану. Мы на связи с доктором, он доволен тем, что делает Тюкавин. Он каждый день занимается с физиотерапевтом. Никаких ограничение, согласно протоколу восстановления, не испытывает», — сказал Родионов «СЭ».

22-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена в воскресенье, 2 марта, в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Форвард «Динамо» перенес операцию 6 марта. На восстановление ему понадобится около 6 месяцев.