«Краснодар» — «Динамо» Махачкала: видео голов

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ — 2:1. Встреча прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре.

4-я минута. Диего Коста (автогол) — 0:1

29-я минута. Никита Кривцов — 1:1

66-я минута. Джон Кордоба — 1:2

«Краснодар» набрал 60 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 24 очками идет на 14-й строчке.

«СЭ» вел онлайн-трансляцию игры.

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