Голы Тюкавина и Нгамале принесли «Динамо» победу над «Сочи»

Московское «Динамо» победило «Сочи» в матче 27-го тура чемпионата России — 2:0. Игра прошла на «ВТБ Арене» в Москве.

Счет на 11-й минуте открыл Константин Тюкавин. На 52-й минуте Николас Нгамале забил второй гол в ворота гостей.

«Динамо» набрало 38 очков и сохраняет восьмое место в турнирной таблице. «Сочи» (18 очков) находится на последней, 16-й позиции. Команда прервала трехматчевую победную серию — ранее сочинцы обыграли в РПЛ «Крылья Советов» (2:1), «Ростов» (1:0) и ЦСКА (1:0).

В следующем туре бело-голубые 1 мая на выезде сыграют с «Локомотивом», а сочинская команда 3 мая примет «Оренбург».

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

26 апреля, 17:00. ВТБ Арена (Москва)

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