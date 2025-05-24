«Краснодар» — «Динамо»: Кривцов удвоил преимущество хозяев

«Краснодар» удвоил преимущество в счете в матче против московского «Динамо» в 30-м туре РПЛ — 2:0.

На 82-й минуте забил Никита Кривцов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матчей 30-го тура РПЛ.