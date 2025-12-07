«Балтика» — «Крылья Советов»: калининградцы открыли счет

«Балтика» открыла счет в матче с «Крыльями Советов» в 18-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 18-й минуте забил Брайан Хиль, реализовав пенальти.