«Краснодар» — ЦСКА: Кривцов вывел хозяев вперед в концовке

«Краснодар» открыл счет в матче против ЦСКА в 18-м туре РПЛ — 1:0.

На 90-й минуте после углового отличился полузащитник быков Никита Кривцов. После гола Кривцов побежал праздновать забитый мяч на трибуну.