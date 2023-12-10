«Рубин» победил «Балтику» благодаря голу Даку

«Рубин» обыграл «Балтику» на выезде в матче 18-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 7-й минуте встречи забил форвард казанцев Мирлинд Даку.

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.

«Балтика» идет на 15-й строчке с 13 очками. Команда из Калининграда не одерживала побед в РПЛ с 7 октября — тогда клуб выиграл у «Оренбурга» (1:0) в 11-м туре РПЛ.