Чанов заявил, что ЦСКА рано вычеркивать из борьбы за чемпионство

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о шансах ЦСКА опередить весной «Краснодар» в турнирной таблице.

«ЦСКА рано вычеркивать из борьбы за чемпионство. Да, сейчас команда откатилась от первого места, но надеюсь, что зимой произойдут положительные изменения. Команде часто просто не везет, она пропускает на последних минутах. Иногда не реализует убойные моменты. Кто сильнее? «Краснодар» сейчас идет на втором месте, но в финале Кубка, например, победил ЦСКА. Никогда нельзя заранее предугадать результат», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Чанова.

На данный момент «Краснодар» с 35 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея в активе 28 баллов.