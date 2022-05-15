«Краснодар» — ЦСКА: автогол армейцев отменили из-за офсайда

Гол «Краснодара» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отменен.

На 30-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников забил в свои ворота, пытаясь выбить мяч после удара футболиста хозяев Ираклия Манелова. Главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил гол из-за офсайда у Манелова.

Счет в матче остался прежним — 0:0.

ЦСКА с 47 очками в 28 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 46 очками в 28 играх идет на пятой строчке.