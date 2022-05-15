Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:33

«Краснодар» — ЦСКА: автогол армейцев отменили из-за офсайда

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Гол «Краснодара» в домашнем матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА отменен.

На 30-й минуте защитник армейцев Георгий Щенников забил в свои ворота, пытаясь выбить мяч после удара футболиста хозяев Ираклия Манелова. Главный арбитр встречи Владимир Москалев отменил гол из-за офсайда у Манелова.

Счет в матче остался прежним — 0:0.

ЦСКА с 47 очками в 28 матчах занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Краснодар» с 46 очками в 28 играх идет на пятой строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
7
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Самая красивая гимнастка СССР спилась и умерла в одиночестве
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Сочи» в медалях, вылет «Арсенала» и другие матчи
«Сынок зарядил на гол». Соболев показал видео с сыном перед матчем с «Зенитом»
Судьи Ивановы противопоказаны «Спартаку». Как отработала в Тушине бригада Кукуяна
«Покажи ему повтор!» Быстров и Ловчев поссорились из-за пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»
РПЛ: «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью и другие матчи 29-го тура
Жиго: «Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Это очень важно для меня»
Мостовой назвал главного конкурента «Зенита» в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РПЛ: «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью и другие матчи 29-го тура

Мостовой о клипе «Спартака»: «Не смотрел, честно. В автобусе мне что-то рассказали о нем»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости