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Жиго: «Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Это очень важно для меня»

Защитник «Спартака» Жиго заявил, что не уедет из России до финала Кубка против «Динамо»
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго заявил, что не покинет команду до финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Сегодня, 15 мая француз провел свой последний домашний матч в составе красно-белых. Со следующего сезона футболист будет выступать за «Марсель».

«Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Для меня это очень важно. У нас еще две игры, я приложу максимум для победы. Как ощущал себя в последнем домашнем матче за «Спартак»? Это странное ощущение.
Наши болельщики прекрасные, я очень хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Хочу также сказать слова благодарности тем болельщикам, которые из-за бойкота не приходят на стадион. Обещаю, что выложусь максимально в оставшихся матчах. Надеюсь, принесу вам победу! Вы лучшие фанаты, всем спасибо», — сказал Жиго.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Самюэль Жиго
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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РПЛ: «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью и другие матчи 29-го тура
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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П
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