Жиго: «Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Это очень важно для меня»

Защитник «Спартака» Жиго заявил, что не уедет из России до финала Кубка против «Динамо»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго заявил, что не покинет команду до финала БЕТСИТИ Кубка России против «Динамо».

Сегодня, 15 мая француз провел свой последний домашний матч в составе красно-белых. Со следующего сезона футболист будет выступать за «Марсель».

«Конечно, я останусь в России до финала Кубка. Для меня это очень важно. У нас еще две игры, я приложу максимум для победы. Как ощущал себя в последнем домашнем матче за «Спартак»? Это странное ощущение.

Наши болельщики прекрасные, я очень хочу поблагодарить фанатов за поддержку. Хочу также сказать слова благодарности тем болельщикам, которые из-за бойкота не приходят на стадион. Обещаю, что выложусь максимально в оставшихся матчах. Надеюсь, принесу вам победу! Вы лучшие фанаты, всем спасибо», — сказал Жиго.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники».