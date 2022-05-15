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Мостовой о клипе «Спартака»: «Не смотрел, честно. В автобусе мне что-то рассказали о нем»

Мостовой поделился мнением о клипе «Спартака» перед матчем с «Зенитом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о реакции на клип «Спартака», выпущенный перед матчем 29-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Спартак» сегодня произвел впечатление команды, которая навяжет в следующем сезоне борьбу?

— По одной игре тяжело судить. Все равно «Спартак» 7 или 8 матчей не проигрывал. Конечно, да. Посмотрим, не знаю.

— Вы вчера смотрели фильм «Спартака»?

— Не смотрел, честно. В автобусе мне что-то рассказали о нем.

— А по тому, что вам рассказали, что думаете?

— Не понял, что рассказали. Не было интересно.

«Зенит» и «Спартак» сыграли вничью (1:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ.

Красно-белые с 38 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, питерский клуб, досрочно ставший чемпионом страны, идет на первой строчке с 65 очками.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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