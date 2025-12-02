РФС и «Спартак» посвятят матч 18-го тура РПЛ памяти Никиты Симоняна

Матч 18-го тура РПЛ между «Спартаком» и московским «Динамо» будет посвящен памяти Никиты Симоняна, сообщает пресс-служба РФС.

Перед игрой в чаше стадиона покажут уникальные архивные кадры с участием бывшего нападающего красно-белых, прозвучат его любимые песни, а команды выйдут на поле в специальных футболках и с траурными повязками. Перед стартовым свистком состоится минута молчания.

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни.

Он явлется лучшим бомбардиром в истории «Спартака» (160 голов), в составе красно-белых нападающий стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным победителем Кубка СССР. Помимо «Спартака», Симонян выступал за «Динамо» (Сухуми) и московские «Крылья Советов».

В качестве тренера Симонян дважды выиграл чемпионат СССР со «Спартаком» и трижды победил в Кубке СССР, привел ереванский «Арарат» к победам в чемпионате и Кубке СССР. Также он возглавлял сборную СССР и одесский «Черноморец».