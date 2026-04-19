Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

19 апреля, 18:00

«Краснодар» — «Балтика»: смотреть онлайн трансляцию матча РПЛ

«Краснодар» и «Балтика» сыграют в РПЛ 19 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Кордоба, ФК «Краснодар».
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» примет «Балтику» в рамках 25-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.
19 апреля, 19:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:2
Балтика

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Балтика&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 19&nbsp;апреля 2026 года.«Краснодар» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

По итогам 24 туров премьер-лиги «Краснодар» набрал 53 очка и занимает первое место в турнирной таблице. «Балтика» с 44 очками располагается на четвертой строчке в чемпионате России.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Краснодар
Популярное видео
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Сочи»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
Победы «Спартака» и «Зенита», ничья «Краснодара» с «Балтикой»: голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Локо» обыграл «Оренбург», ничья «Крыльев» и ЦСКА: все голы дня
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Волга»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Факел»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Ротор»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Сочи» обыграл «Ростов»: видео
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Челябинск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бетис» — «Брага»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Сельта» — «Фрайбург»: Лига Европы, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Бавария» — «Реал»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Арсенал» — «Спортинг»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Краснодар» — «Балтика», «Динамо» (Махачкала) — «Зенит» и другие матчи
ЭСК поддержала два решения Кукуляка в матче «Рубин» — «Акрон»
Акинфеев: «На данный момент есть небольшое воспаление, поэтому восстановление затянулось»
Защитника «Акрона» Бокоева дисквалифицировали на два матча за грубый фол в игре с «Рубином»
Быстров: «Мне поведение Талалаева нравится. В ситуации с Радимовым он повел себя так, как посчитал нужным»
Мажич назвал справедливым назначение пенальти в ворота махачкалинского «Динамо» в матче с «Зенитом»
Талалаев-младший получил уже шестое предупреждение
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» — «Ахмат»: красно-белые ведут 3:1 после первого тайма

«Краснодар» — «Балтика»: Сперцян, Кордоба и Ласерда выйдут с первых минут
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 45-17 55
2
 Краснодар 25 16 6 3 51-19 54
3
 Локомотив 25 13 9 3 51-33 48
4
 Балтика 25 11 12 2 36-15 45
5
 Спартак 25 13 6 6 41-33 45
6
 ЦСКА 25 13 4 8 37-27 43
7
 Динамо 25 9 8 8 44-36 35
8
 Рубин 25 9 8 8 24-26 35
9
 Ахмат 25 8 7 10 30-34 31
10
 Ростов 25 6 8 11 19-27 26
11
 Акрон 25 5 8 12 31-44 23
12
 Динамо Мх 25 5 8 12 15-31 23
13
 Кр. Советов 25 5 8 12 26-45 23
14
 Пари НН 25 6 4 15 21-40 22
15
 Оренбург 25 4 8 13 24-37 20
16
 Сочи 25 4 3 18 22-53 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.04 17:30 Сочи – Кр. Советов - : -
21.04 19:45 ЦСКА – Ростов - : -
22.04 17:30 Оренбург – Пари НН - : -
22.04 19:45 Динамо – Рубин - : -
22.04 19:45 Локомотив – Зенит - : -
23.04 17:30 Акрон – Динамо Мх - : -
23.04 19:45 Спартак – Краснодар - : -
23.04 19:45 Ахмат – Балтика - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 23 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 23 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости