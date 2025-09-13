«Краснодар» обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ
«Краснодар» дома победил «Акрон» в матче 8-го тура РПЛ — 2:1.
На 14-й минуте счет открыл полузащитник «быков» Виктор Са. «Акрон» отыгрался благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти на 22-й минуте. Победный гол хозяев на 76-й минуте забил Никита Кривцов.
В концовке встречи «Краснодар» остался в меньшинстве — красную карточку после вмешательства ВАР получил Диего Коста.
«Краснодар» (19 очков) вернулся на первое место в РПЛ и продолжит лидировать по итогам восьмого тура. «Акрон» (6) остается 13-м в турнирной таблице.
В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Зенитом». Матч состоится 21 сентября. «Акрон» 20 сентября дома примет «Рубин».
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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