«Краснодар» обыграл «Акрон» и вернулся на первое место в РПЛ

«Краснодар» дома победил «Акрон» в матче 8-го тура РПЛ — 2:1.

На 14-й минуте счет открыл полузащитник «быков» Виктор Са. «Акрон» отыгрался благодаря голу Артема Дзюбы с пенальти на 22-й минуте. Победный гол хозяев на 76-й минуте забил Никита Кривцов.

В концовке встречи «Краснодар» остался в меньшинстве — красную карточку после вмешательства ВАР получил Диего Коста.

«Краснодар» (19 очков) вернулся на первое место в РПЛ и продолжит лидировать по итогам восьмого тура. «Акрон» (6) остается 13-м в турнирной таблице.

В следующем туре «Краснодар» на своем поле сыграет с «Зенитом». Матч состоится 21 сентября. «Акрон» 20 сентября дома примет «Рубин».