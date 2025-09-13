«Краснодар» — «Акрон»: Диего Коста получил красную карточку и пропустит матч с «Зенитом»

«Краснодар» остался в меньшинстве во втором тайме матча с «Акроном» в 8-м туре РПЛ.

На 89-й минуте красную карточку после вмешательства ВАР получил защитник «быков» Диего Коста. Бразилец из-за дисквалификации пропустит матч против «Зенита», с которым «Краснодар» сыграет в следующем туре.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.