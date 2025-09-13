«Краснодар» — «Акрон»: Кривцов вывел хозяев вперед

«Краснодар» вышел вперед в матче против «Акрона» в 8-м туре РПЛ — 2:1.

На 76-й минуте отличился Никита Кривцов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.