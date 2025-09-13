Ливай Гарсия о судействе в матче с «Динамо»: «Если гол засчитали, то значит так и было»

Нападающий «Спартака» Ливай Гарсия в разговоре с «СЭ» поделился мнением о судействе в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» (2:2).

— Что думаешь об эпизоде с Маркиньосом перед вторым голом «Динамо»? Стал ли он ключевым?

— Есть много людей, которые следят за соблюдением правил, есть много камер, если гол засчитали, то значит так и было. Для меня нет смысла обсуждать этот эпизод игры.

После 8 матчей РПЛ красно-белые с 12 очками занимают восьмое место в турнирной таблице.