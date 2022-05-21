«Краснодар» — «Ахмат»: стартовые составы на матч РПЛ

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Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ахмата» на матч 30-го тура Тинькофф РПЛ.

«Краснодар»: Сафонов, Сорокин, Стежко, Исаенко, Жилкин, Ионов, Черников, Сперцян, Кривцов, Манелов, Олусегун.

«Ахмат»: Шелия, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Карапузов, Швец, Садулаев, Умаев.

Матч состоится 21 мая в 17:00 по московскому времени.