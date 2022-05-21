21 мая «Зенит» сыграет с «Нижним Новгородом» в заключительном матче сезона Тинькофф РПЛ

В субботу, 21 мая, состоится матч 30-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» примет «Зенит». Начало встречи в 17.00 по московскому времени.

В первом круге сине-бело-голубые разгромили команду Александра Кержакова со счетом 5:1.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.