«Краснодар» — «Ахмат»: «быки» ведут 2:0 после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Ахмат» по итогам первого тайма матча 11-го тура чемпионата России — 2:0.

По голу забили Джон Кордоба и Диего Коста. Форвард грозненской команды Георгий Мелкадзе не реализовал пенальти на 45+1-й минуте.

Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Ахмат».