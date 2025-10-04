Футбол
Сегодня, 18:31

«Динамо» — «Локомотив»: Миранчук и Батраков выйдут с первых минут, Тюкавин и Пиняев — в запасе

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в матче с «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» и «Локомотив» объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.

Полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев попал в число запасных. 20-летний россиянин вошел в заявку «Локомотива» впервые со 2 августа — тогда он принял участие в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2). Хавбек восстановился от мышечной травмы, из-за которой пропустил полтора месяца.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.

Запасные: Лещук, Расулов, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Нгамале, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Погостнов, Фассон, Карпукас, Баринов, Пруцев, Батраков, Руденко, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Морозов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Пиняев, Комличенко, Мялковский.

«Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками, «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в субботу, 4 октября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.45. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Динамо» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
04 октября, 19:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Локомотив

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
2
 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
3
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
4
 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
5
 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
6
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
7
 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
8
 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
9
 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
10
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
11
 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
15
 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
16
 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 - : -
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 - : -
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 8
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

ЦСКА

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 9 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 10 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 3 1 1
Вся статистика

