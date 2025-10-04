«Динамо» — «Локомотив»: Миранчук и Батраков выйдут с первых минут, Тюкавин и Пиняев — в запасе
«Динамо» и «Локомотив» объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.
Полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев попал в число запасных. 20-летний россиянин вошел в заявку «Локомотива» впервые со 2 августа — тогда он принял участие в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2). Хавбек восстановился от мышечной травмы, из-за которой пропустил полтора месяца.
«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.
Запасные: Лещук, Расулов, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Нгамале, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.
«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Погостнов, Фассон, Карпукас, Баринов, Пруцев, Батраков, Руденко, Воробьев.
Запасные: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Морозов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Пиняев, Комличенко, Мялковский.
«Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками, «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.
Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в субботу, 4 октября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.45. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
3
|Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|
4
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|
7
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
8
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
9
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|
14
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|1 : 1
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 0
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Матвей Кисляк
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1