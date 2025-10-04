«Динамо» — «Локомотив»: Миранчук и Батраков выйдут с первых минут, Тюкавин и Пиняев — в запасе

«Динамо» и «Локомотив» объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.

Полузащитник железнодорожников Сергей Пиняев попал в число запасных. 20-летний россиянин вошел в заявку «Локомотива» впервые со 2 августа — тогда он принял участие в матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:2). Хавбек восстановился от мышечной травмы, из-за которой пропустил полтора месяца.

«Динамо»: Лунев, Касерес, Зайнутдинов, Осипенко, Рубенс, Глебов, Фомин, Миранчук, Бителло, Маухуб, Сергеев.

Запасные: Лещук, Расулов, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Кутицкий, Окишор, Нгамале, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

«Локомотив»: Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Погостнов, Фассон, Карпукас, Баринов, Пруцев, Батраков, Руденко, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Ньямси, Ненахов, Морозов, Бакаев, Салтыков, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Пиняев, Комличенко, Мялковский.

«Локомотив» занимает четвертое место в таблице РПЛ с 20 очками, «Динамо» идет на восьмой строчке с 15 очками.

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет в субботу, 4 октября на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.45. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.