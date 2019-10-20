РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Красавцы!» Гацкан похвалил игроков «Крыльев Советов» после победы над «Оренбургом»

18:49
Теги:

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан опубликовал в своем Instagram фотографию после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

— «Крылья Советов» — красавцы! — подписал фото Гацкан.

35-летний Гацкан вышел в старте самарцев и провел на поле всю игру.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Оренбург — Крылья Советов

Опрос

проголосовало: 24405
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир