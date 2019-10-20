«Красавцы!» Гацкан похвалил игроков «Крыльев Советов» после победы над «Оренбургом»
18:49
Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан опубликовал в своем Instagram фотографию после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.
— «Крылья Советов» — красавцы! — подписал фото Гацкан.
35-летний Гацкан вышел в старте самарцев и провел на поле всю игру.
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Опрос
проголосовало: 24405Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...