«Красавцы!» Гацкан похвалил игроков «Крыльев Советов» после победы над «Оренбургом»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан опубликовал в своем Instagram фотографию после победы над «Оренбургом» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата России.

— «Крылья Советов» — красавцы! — подписал фото Гацкан.

35-летний Гацкан вышел в старте самарцев и провел на поле всю игру.

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