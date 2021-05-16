«Так комфортно я никогда себя не чувствовал в этой жизни». Слуцкий обратился к болельщикам «Рубина»
«Рубин» в Twitter опубликовал обращение главного тренера клуба Леонида Слуцкого к болельщикам, в котором он поблагодарил их за поддержку.
Ранее казанцы сыграли вничью с «Ротором» (1:1) в 30-м туре РПЛ и по итогам сезона вышли в Лигу Конференции. «Рубин» закончил гонку на 4-м месте в турнирной таблице.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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