Койта остался в заявке ЦСКА, но уже сыграл в Турции. Он заявлен за «Генчлербирлиги» с нарушением?

Нападающий Секу Койта продолжает числиться в РПЛ игроком ЦСКА: он находится в заявке красно-синих и не перешел в список отзаявленных. При этом он уже сыграл за турецкий «Генчлербирлиги». Как тогда произошел трансфер малийского футболиста? Он заявлен за турок с нарушением?

Фото Скриншот

Фото Скриншот

20 августа ЦСКА объявил об уходе Койта на правах аренды в «Генчлербирлиги». Сайт Федерации футбола Турции содержит информацию, что контракт форварда действует с 19 августа. 23-го числа этого месяца он уже сыграл за турецкую команду в матче 3-го тура суперлиги с «Газиантепом» (1:2), выйдя на замену на 69-й минуте.

Фото Скриншот

Фото Скриншот

Каким же образом его заявили в Турции, не отзаявив в России?