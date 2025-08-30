«Оренбург» — «Рубин»: Гузина сократил отставание хозяев

Форвард «Оренбурга» Гедеон Гузина отличился в матче 7-го тура РПЛ против «Рубина».

31-летний босниец забил гол на 52-й минуте и сделал счет 1:2. При этом Гузина вышел на замену после первого тайма.