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Койта назвал своей главной задачей в ЦСКА завоевание трофеев

Сергей Ярошенко

Нападающий ЦСКА Секу Койта назвал свою главную задачу в составе армейцев.

«Когда я подписал контракт с ЦСКА, то думал только о том, чтобы завоевать как можно больше трофеев вместе с командой. В тот момент мне говорили, что ЦСКА в последнее время выигрывает очень мало трофеев, поэтому это является основной целью. Также хочу добиться высот в индивидуальном плане, но все это должно быть на благо команде. Посмотрим, что будет, впереди много плодотворной работы и упорного труда», — цитирует футболиста ТАСС.

Койта перешел в ЦСКА в июле 2024 года на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года. В этом сезоне на счету 25-летнего малийца 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.

Источник: ТАСС
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ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
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