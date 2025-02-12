Койта назвал своей главной задачей в ЦСКА завоевание трофеев

Нападающий ЦСКА Секу Койта назвал свою главную задачу в составе армейцев.

«Когда я подписал контракт с ЦСКА, то думал только о том, чтобы завоевать как можно больше трофеев вместе с командой. В тот момент мне говорили, что ЦСКА в последнее время выигрывает очень мало трофеев, поэтому это является основной целью. Также хочу добиться высот в индивидуальном плане, но все это должно быть на благо команде. Посмотрим, что будет, впереди много плодотворной работы и упорного труда», — цитирует футболиста ТАСС.

Койта перешел в ЦСКА в июле 2024 года на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2027 года. В этом сезоне на счету 25-летнего малийца 20 матчей во всех турнирах, в которых он забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу.