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Источник: «Мариуполь» подал в суд на «Локомотив»

Сергей Ярошенко

«Мариуполь» подал в суд на московский «Локомотив», следует из финансовой отчетности железнодорожников, сообщает «РБ Бизнес».

По данным источника, информация о судебном иске указана в графе «оценочные обязательства». Исходя из информации в ней, «Локомотив» оценивает издержки от суда в 6,1 миллиона рублей.

Отмечается, что иск, вероятно, связан с компенсационными выплатами при переходе защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в январе 2022 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 3 миллиона евро. До донецкого клуба игрок выступал за «Мариуполь».

«Мариуполь» не выступает в чемпионате Украины с февраля 2022 года.

«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ с 35 очками.

Источник: РБ Спорт
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо 0 : 3
17.09 18:30 Акрон – Ахмат 2 : 0
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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