Источник: «Мариуполь» подал в суд на «Локомотив»

«Мариуполь» подал в суд на московский «Локомотив», следует из финансовой отчетности железнодорожников, сообщает «РБ Бизнес».

По данным источника, информация о судебном иске указана в графе «оценочные обязательства». Исходя из информации в ней, «Локомотив» оценивает издержки от суда в 6,1 миллиона рублей.

Отмечается, что иск, вероятно, связан с компенсационными выплатами при переходе защитника Марка Мампасси из «Шахтера» в январе 2022 года. Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 3 миллиона евро. До донецкого клуба игрок выступал за «Мариуполь».

«Мариуполь» не выступает в чемпионате Украины с февраля 2022 года.

«Локомотив» после 18 туров занимает пятое место в РПЛ с 35 очками.