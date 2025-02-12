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Медведев — об оскорблениях в адрес Соболева от фанатов «Спартака»: «Их жаба душит»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Александр Соболев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил «СЭ» поведение болельщиков московского «Спартака», которые на протяжении финала Winline Зимнего кубка РПЛ оскорбляли форварда питерцев Александра Соболева.

Матч прошел во вторник, 11 февраля, и завершился победой «Зенита» со счетом 3:0. Соболев не попал в заявку на игру.

— Спартаковские болельщики всю игру оскорбляли Александра Соболева. Дело в невоспитанности?

— Дело не в невоспитанности. Думаю, как это говорится... Жаба душит.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард провел за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей в РПЛ и не забил ни одного гола.

Форвард выступал за «Спартак» с января 2020 года.

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Александр Соболев
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Койта назвал своей главной задачей в ЦСКА завоевание трофеев
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар 0 : 0
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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