Медведев — об оскорблениях в адрес Соболева от фанатов «Спартака»: «Их жаба душит»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев объяснил «СЭ» поведение болельщиков московского «Спартака», которые на протяжении финала Winline Зимнего кубка РПЛ оскорбляли форварда питерцев Александра Соболева.

Матч прошел во вторник, 11 февраля, и завершился победой «Зенита» со счетом 3:0. Соболев не попал в заявку на игру.

— Спартаковские болельщики всю игру оскорбляли Александра Соболева. Дело в невоспитанности?

— Дело не в невоспитанности. Думаю, как это говорится... Жаба душит.

Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» в конце августа 2024 года. В сезоне-2024/25 форвард провел за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей в РПЛ и не забил ни одного гола.

Форвард выступал за «Спартак» с января 2020 года.