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Сегодня, 04:25

Ковтун: «Чувствую, что Станковича не удовлетворяют результаты и качество игры «Спартака»

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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Юрий Ковтун поделился мыслями о работе сербского специалиста Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

«Я чувствую, что Станковича и его тренерский штаб не удовлетворяют результаты и качество игры. Невозможно выигрывать все матчи. У Деяна точно должно быть время на адаптацию, чтобы наладить взаимопонимание с игроками, провести индивидуальные беседы», — цитирует Ковтуна «КП Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России «Спартак» набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. 23 ноября красно-белые на своем поле проведут матч 16-го тура РПЛ с «Локомотивом». Игра начнется в 18.00 по московскому времени.

Источник: «КП Спорт»
Деян Станкович
Юрий Ковтун
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
Результаты / календарь
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 - : -
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 - : -
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 - : -
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 - : -
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив

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