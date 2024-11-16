Ролан Гусев — о брани Лички на пресс-конференции: «Мы учили его плохим словам»

Помощник главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался об использовании наставником бело-голубых Марцелом Личкой нецензурной брани на пресс-конференции. По решению КДК РФС, 47-летний чех был оштрафован за свое высказывание на 50 тысяч рублей.

«Подсказывал ли я Личке, что не надо говорить плохие слова на пресс-конференции? Мы его наоборот учили этим словам. Надо у него спросить, какие еще плохие слова он знает на русском», — цитирует Гусева «РБ Спорт».

Ранее пресс-служба «Динамо» сообщала, что московский клуб выпустит ограниченную серию футболок с фразой Лички для оплаты его штрафа.

24 ноября московский клуб на выезде проведет матч 16-го тура РПЛ с «Факелом». Стартовый свисток прозвучит в 16.30 мск.