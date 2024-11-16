Ходжа: «Надеюсь, к концу сезона «Рубин» будет на более высоком месте, чем сейчас»

Полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа прокомментировал выступление команды в текущем сезоне.

«В футболе, как и в любом спорте, ты всегда смотришь только вперед и хочешь быть на максимально высокой позиции в таблице, насколько это возможно. Поэтому мы не сдаемся, впереди еще много игр до конца чемпионата. И я надеюсь, что мы будем на более высоком месте, чем сейчас», — приводит слова Ходжи Legalbet.

После 15 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 19 очков.