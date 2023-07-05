Коваленко: «Пока еще до конца не адаптировался в «Зените»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко во время своей презентации рассказал о первых днях в команде.

— После первой тренировки вы признавались, что вам тяжело. С какими конкретно трудностями вы столкнулись?

— Наверное, пока еще до конца не адаптировался. Мало с кем был знаком, очень сильно стеснялся, давно не тренировался. В тот день нам давали беговую работу, и мне было трудно с ней справиться, поэтому и дышать было тяжеловато.

— Сейчас все иначе?

— Чуть-чуть легче, тонус появился. Буду с каждой тренировкой прибавлять. Надеюсь как можно быстрее набрать форму.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.

В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.