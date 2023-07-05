Коваленко: «Пока еще до конца не адаптировался в «Зените»
Новичок «Зенита» Александр Коваленко во время своей презентации рассказал о первых днях в команде.
— После первой тренировки вы признавались, что вам тяжело. С какими конкретно трудностями вы столкнулись?
— Наверное, пока еще до конца не адаптировался. Мало с кем был знаком, очень сильно стеснялся, давно не тренировался. В тот день нам давали беговую работу, и мне было трудно с ней справиться, поэтому и дышать было тяжеловато.
— Сейчас все иначе?
— Чуть-чуть легче, тонус появился. Буду с каждой тренировкой прибавлять. Надеюсь как можно быстрее набрать форму.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере из «Сочи» полузащитника Коваленко. 19-летний футболист подписал с петербуржцами контракт до 2028 года.
В сезоне-2022/23 Коваленко сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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