Коваленко — о своих конкурентах в «Зените»: «Клаудиньо, Ду Кейрос, Барриос, Васильев, Козлов и другие молодые ребята»
Новичок «Зенита» Александр Коваленко на своей презентации рассказал о первых днях в команде.
— Кого считаете прямым конкурентом на своей позиции?
— Наверное, тех, кто играет в середине поля: Клаудиньо, Ду Кейроса, Барриоса, Васильева, Козлова и других молодых ребят. Тут очень высокая конкуренция, футболисты сильные, поэтому легко точно не будет.
— Какие впечатления от дебюта за «Зенит» в матче с «Црвеной Звездой»?
— Самые положительные. Чувствовал себя так себе, потряхивало знатно, потому что два месяца не играл. Я как будто заново вернулся в футбол. Спасибо большое болельщикам, что пришли поддержать нас. Конечно, я переживал. Если человек не переживает, он не человек. Рад был дебютировать за такой клуб, всегда приятно выйти на поле. Задача — как можно чаще появляться на газоне.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.
Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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