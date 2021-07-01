Корниленко о Пиняеве: «Пока у него все хорошо получается в «Крыльях». Им интересуются большие клубы РПЛ»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился мнением об игре 16-летнего Сергея Пиняева, который находится на просмотре в клубе.

«Мы пригласили его на просмотр и знаем, что им интересуются большие российские клубы, как «Локомотив». Он был на стажировке в «Манчестер Юнайтед». Нам интересно посмотреть, как он будет развиваться не в привычной среде «Чертаново» со сверстниками, а уже во взрослой команде премьер-лиги. Пока все получается хорошо. Будем разговаривать с его агентом, искать лучшее решение, думать, какие у нас есть возможности для его аренды, приобретения или других вариантов. Впечатления? Безусловно, талантливый парень, который многое может. Конечно, он обещает стать большим футболистом, потенциальный игрок сборной России. Но он еще достаточно молодой, будем думать над правильным решением. Но наш тренер умеет и любит работать с молодежью», — приводит Metaratings слова Корниленко.

Пиняев принял участие в 4 товарищеских матчах на просмотре в «Крыльях Советов» и в каждом из них забил по одному голу. Форвард является воспитанником «Чертаново».