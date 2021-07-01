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«Ростов» разгромил словенский клуб «Мура» в товарищеском матче

20:52
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«Ростов» обыграл словенский клуб «Мура» со счетом 4:0 в товарищеском матче.

Дубль оформил нападающий Николай Комличенко, также голами отметились форвард Али Соу и полузащитник Данил Глебов.

Товарищеские матчи. Клубы

«Ростов» — «Мура» — 4:0 (1:0)

Голы: Соу, 13 (1:0). Комличенко, 52 (2:0). Комличенко, 62 (3:0). Глебов, 70 (4:0).

«Ростов»: Песьяков (Бабурин, 46), Боженов (Лангович, 46), Хаджикадунич (Павловец, 46), Калинин (Осипенко, 46), Мелехин (Терентьев, 46), Норманн (Глебов, 46), Хасимото (Байрамян, 46), Фольмер (Полоз, 46), Альмквист (Тугарев, 46), Сухомлинов (Комличенко, 46), Соу (Гигович, 46).

Предупреждения: Мелехин, 5. Гигович, 56.

1 июля.

Ростов — Мура

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