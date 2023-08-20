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Сегодня, 17:15

Корнеев: «Клаудиньо пора понять, что РПЛ — не прогулочная история»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру соперников против полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

— Против Клаудиньо действительно грубо играют соперники или он частенько «рисует» свои падения и фолы на себе?

— Не считаю, что за Клаудиньо охотятся в каждом матче. Просто все уже поняли качества бразильца. Если ему дать свободу, он сделает разницу. С ним играют плотно. В частности, Мендель из «Факела» практически выключил Клаудиньо из игры. Бразильцу в этой ситуации не нужно обижаться. Ему просто надо быстрее принимать решения на поле, быстрее перестраиваться. Ему пора понять, что чемпионат России — все-таки не прогулочная история.

— Как оцените перспективы Ду Кейроса? Он поможет «Зениту» или это все-таки не тот игрок, который должен выступать в команде-чемпионе?

— Я уже как-то про него говорил и сейчас остался при своем мнении. Это не игрок, сопоставимый с теми же Венделом и Клаудиньо. Да, неплохой полузащитник. Но он мог бы приносить пользу на постоянной основе в средней команде. Но вот в «Зените» я его не вижу. Не знаю... Может быть, это была какая-то вынужденная история. Просто «Зениту» надо было включить Ду Кейроса в сделку, чтобы заполучить другого футболиста. Это всего лишь мои предположения. Но вот такие мысли приходят в голову, — сказал Корнеев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».

Игорь Корнеев
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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Динамо – ЦСКА
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Балтика – Урал
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19.08 19:30
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19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
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 - : -
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