«Спартак» показал готовность стадиона и поля к матчу с «Зенитом» после ливня в Москве

«Спартак» опубликовал видео со стадиона перед матчем с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ.

20 августа в Москве прошли начались сильные дожди. За сутки выпало около трети месячной нормы осадков.

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Спартак» с 9 очками занимает пятое место в РПЛ. «Зенит» с 7 баллами идет на седьмой строчке.