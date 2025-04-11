Кордоба: «Краснодар» готов стать чемпионом»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба назвал главную задачу клуба на этот сезон.

«Я знаю, что сейчас момент «Краснодара», чтобы стать чемпионом, мы готовы. Если нам ничего не будет мешать, то мы сделаем это. Уверен, у нас все получится», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 31-летнего колумбийца 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 5 результативными передачами.

После 23 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 52 очками.