«Оренбург» — ЦСКА: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Оренбург» и ЦСКА встретятся в матче 24-го тура чемпионата России

«Оренбург» и ЦСКА встретятся в матче 24-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 12 апреля. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча оренбуржцев и москвичей. Ключевые события игры «Оренбург» — ЦСКА можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля 2025, 12:00. Газовик (Оренбург)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

ЦСКА находится на четвертом месте в чемпионате России, «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. Встреча команд в первом круге завершилась победой армейцев со счетом 5:1.