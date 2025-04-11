Вопрос возвращения пива на стадионы планируют обсудить в Госдуме РФ в середине мая

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о круглом столе по возвращению пива на стадионы.

Ранее Министр спорта РФ Михаила Дегтярев заявил о необходимости возвращения пива на стадионы.

«Мы сейчас в активном диалоге с Максимом Топилиным (председатель комитета Государственной думы по экономической политике. — Прим. «СЭ»). Данный законопроект идет через его комитет. Мы сейчас завершили в Ростове форум и после него решили вернуться к данному вопросу. Думаю, что после майских праздников состоится круглый стол. Как раз и позиция правительства будет понятно. Считаю, что вполне можем проводить круглый стол в середине мая. Тем более четкая позиция Министерства спорта очевидна», — сказал Свищев «СЭ».

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был временно снят во время проведения Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.