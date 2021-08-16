Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба остался доволен результатом в матче с «Арсеналом» (3:2) в четвертом туре Тинькофф РПЛ.

В этой встрече футболист отметился голом и результативной передачей, а на 84-й минуте не реализовал пенальти.

«Мы получили то, к чему стремились. Возвращаемся домой довольными — мы сыграли хороший матч. Будем двигаться вперед к победам.

Мы никогда не опускаем рук! Этот матч был очень важен, нам была необходима победа. Пропущенный гол придал импульс тому, чтобы мы удвоили усилия.

Всегда приятно быть полезным для команды. Как я сказал, победа была важна. Слава богу, что я смог забить и сделать ассист. Надеюсь продолжать в том же духе. Эпизод с пенальти? Это игра. Думаю, я поставил ногу слишком низко, поэтому мяч не залетел в ворота. Но я не опущу рук, продолжу работать над собой и следующий пенальти обязательно забью», — цитирует Кордобу пресс-служба клуба.

«Краснодар» поднялся на шестое место в таблице. В следующем матче команда Виктора Гончаренко в гостях сыграет с «Локомотивом».