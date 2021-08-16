Булыкин: «Зенит» в матче с «Локомотивом» не выглядел так сильно, каким его видят все время»
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).
«В принципе результат закономерен. Встречались две классные команды из числа сильнейших в России. Дерби двух столиц. «Зенит» не выглядел так сильно, каким его видят все время. И ничья справедлива. Другое дело, что «Локомотив» мог победить после удаления, но не использовал его. Более того, после него скорее «Зенит» прибавил. Он играл в меньшинстве лучше, чем в полном составе. «Локо» не смог перехватить инициативу и из-за этого довольствовался только ничьей и едва не проиграл», — приводит слова Булыкина «Известия».
«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» (8) — четвертый.
В следующем туре «Зенит» 21 августа сыграет в гостях с «Уфой», «Локомотив» на следующий день примет «Краснодар».
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1207757/aleksei-fomin/penalti-dlia-bitia-lokomotiv-prerval-pobednuiu-seriiu-zenita
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