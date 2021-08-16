Булыкин: «Зенит» в матче с «Локомотивом» не выглядел так сильно, каким его видят все время»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«В принципе результат закономерен. Встречались две классные команды из числа сильнейших в России. Дерби двух столиц. «Зенит» не выглядел так сильно, каким его видят все время. И ничья справедлива. Другое дело, что «Локомотив» мог победить после удаления, но не использовал его. Более того, после него скорее «Зенит» прибавил. Он играл в меньшинстве лучше, чем в полном составе. «Локо» не смог перехватить инициативу и из-за этого довольствовался только ничьей и едва не проиграл», — приводит слова Булыкина «Известия».

«Зенит» с 10 очками лидирует в турнирной таблице, «Локомотив» (8) — четвертый.

В следующем туре «Зенит» 21 августа сыграет в гостях с «Уфой», «Локомотив» на следующий день примет «Краснодар».