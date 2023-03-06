КДК рассмотрит инцидент с выброшенной на поле болельщиками «Спартака» зажигалкой

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о нарушениях в матче 18-го тура РПЛ между «Спартаком» — «Уралом».

«Что касается матча «Спартак» — «Урал», то болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. А также болельщики «Спартака» бросили на поле предмет, а именно зажигалку. Также будет рассмотрен выход тренеров «Урала» Гончаренко и Аверьянова за пределы технической зоны», — сказал Григорьянц «СЭ».

После этого матча «Спартак» с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков.