На КДК РФС рассмотрят выражения болельщиков «Факела» и неподобающее поведение «Оренбурга»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по матчам 18-го тура РПЛ.

«По премьер-лиге рассмотрим матч «Факел» — «Химки». Болельщики «Факела» скандировали оскорбительные выражения». После матча «Динамо» — «Крылья Советов» игроки гостей прошли через микст-зону не в полном составе. В матче «Ахмата» и «Оренбурга» будет рассмотрено неподобающее поведение команды «Оренбург». Пять игроков были предупреждены и один игрок удален, — сказал Григорьянц «СЭ».

В 18-м туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Химками» — 1:1, «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1), «Динамо» было сильнее «Крыльев Советов» (1:0).