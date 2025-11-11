Зырянов — о победе Вадима Шилова в рейтинге «СЭ» «55 молодых талантов России-2025»: «Нужно терпеть»
Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов в интервью «СЭ» высказал свое мнение о 17-летнем полузащитнике сине-бело-голубых Вадиме Шилове, который занял первое место в нашем рейтинге «55 молодых талантов России-2025».
— Бывает, что молодой игрок выстрелил в РПЛ, а потом растворился. С чем это связано? — вопрос Зырянову.
— У нас много талантливых ребят, которые занимались и занимаются в спортивных школах. Талантливыми они становятся после того, как о них начинают писать. И некоторые не выдерживают этой нагрузки. Иногда искусственно раздуваются способности некоторых игроков, которые через некоторое время становятся посредственными и откатываются обратно.
Думаю, что дело еще в самих ребятах. Они должны понимать, что когда о них пишут, то это большой аванс. Это надо доказывать ежедневно на поле, в каждом матче и на каждой тренировке.
— Каждодневная работа — это единственный совет футболисту, чтобы пробиться в РПЛ?
— Просто так вам никто не даст место в топ-клубе. Если брать «Зенит», то здесь нужно зубами вгрызаться, чтобы забрать его себе. Целеустремленность, терпение и любовь к футболу. Только так. Когда начинал в 90-е годы, у нас не было легионеров. Мы варились в собственном соку, видели сильных игроков по телевизору. Когда двери открылись для иностранных футболистов, стало возможно сравнивать, смотреть на них. Для наших молодых ребят, которые сейчас видят тренировки Жерсона и Вендела, это большой плюс. Конкурируя и работая с ними, они растут как спортсмены. У меня в молодости такого не было.
— Какой совет вы дали бы Шилову?
— Терпеть, ждать своего шанса. Хотя, возможно, это звучит не совсем корректно — ему уже предоставлялось много шансов. И при получении своих минут на поле Вадим делает результативные действия. Показывая, что он достоин быть в «Зените», получать больше времени, выходить в составе. Но терпеть Шилову точно нужно.
Илья Аникеев
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|- : -
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2