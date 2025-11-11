Рейтинг «СЭ»: в топ-10 самых перспективных футболистов России — два воспитанника «Зенита»

«СЭ» опубликовал ежегодный рейтинг 55 самых перспективных и одаренных игроков, в который на этот раз попали футболисты 2006-2008 годов рождения.

В топ-10 рейтинга попали сразу два воспитанника «Зенита» — вингер Вадим Шилов (1-е место) и защитник Матвей Бардачев (9-е). Кроме того, два представителя у «Краснодара» — нападающий Казбек Мукаилов (7-е) и защитник Артем Хмарин (10-е).

Помимо петербуржцев и южан по два воспитанника в топ-10 у «Акрона» и «Крыльев Советов». Тольяттинский клуб представили полузащитники Дмитрий Пестряков (2-е) и Арсений Дмитриев (6-е), самарский — нападающий Владимир Игнатенко (3-е) и хавбек Иван Бобер (8-е).

В аналогичном рейтинге «СЭ» за 2024 год первые три места заняли полузащитники Алексей Батраков («Локомотив»), Данила Козлов («Краснодар») и Виктор Окишор («Динамо»).