Тюкавин: «До сих пор не покидают положительные эмоции после возвращения на поле в официальной игре»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об акции в поддержку дальневосточного леопарда на матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

— До сих пор не покидают положительные эмоции после возвращения на поле в официальной игре. Очень этого ждал, долго готовился. В футболе не бывает чудес, и чтобы набрать оптимальную форму, объективно потребуется время. Со своей стороны приложу все усилия, что болельщики как можно скорее увидели прежнего Тюкавина. Спасибо им за невероятную поддержку, которую я ощутил, когда вышел на поле «ВТБ Арены».

— У «Динамо» ближайшие четыре матча на выезде. Полетите?

— Конечно. Сейчас я полноценно с командой. И дома, и на выездах. Правда, многие знают, что я не очень люблю летать. Но радость от возможности снова участвовать в матчах гораздо важнее. Уже и забыл, каково это летать с командой в самолете — в последний раз это было больше полугода назад, когда мы как раз летели на игру с «Ростовом», где я получил разрыв крестов...

— После игры вы появились перед журналистами в футболке с леопардом. Почему?

— На дерби со «Спартаком» наш клуб вместе с генеральным спонсором, Банком ВТБ, проводил акцию в поддержку дальневосточных леопардов. Мне рассказали, что это вид из Красной книги, всего 120 леопардов осталось на Земле, и для них есть специальный парк на Дальнем Востоке. Синий леопард на изображении — возможность этим необычным окрасом привлечь внимание к их сохранению и возрождению. Вообще я очень люблю животных, поэтому часто соглашаюсь участвовать в таких благотворительных акциях. Очень понравилось, как реализована эта идея ВТБ. Знаю, что в футболке с синим леопардом снимался и наш болельщик, легендарный Саша Овечкин. И у нас на стадионе все было красиво оформлено в стилистике синего леопарда, дети могли нарисовать на плакатах леопарда или его лапки или сделать леопардовый аквагрим, было 120 леопардовых кресел, и так далее.

— Мог бы синий леопард в будущем стать маскотом «Динамо»?

— Это решать не мне, а нашим болельщикам. Но как сказал в интервью «СЭ» наш руководитель Дмитрий Гафин, в гимне «Динамо» поется про тигров и львов, и леопарды сюда тоже вполне подходят.

После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.