Тюкавин: «До сих пор не покидают положительные эмоции после возвращения на поле в официальной игре»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об акции в поддержку дальневосточного леопарда на матче 8-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
— До сих пор не покидают положительные эмоции после возвращения на поле в официальной игре. Очень этого ждал, долго готовился. В футболе не бывает чудес, и чтобы набрать оптимальную форму, объективно потребуется время. Со своей стороны приложу все усилия, что болельщики как можно скорее увидели прежнего Тюкавина. Спасибо им за невероятную поддержку, которую я ощутил, когда вышел на поле «ВТБ Арены».
— У «Динамо» ближайшие четыре матча на выезде. Полетите?
— Конечно. Сейчас я полноценно с командой. И дома, и на выездах. Правда, многие знают, что я не очень люблю летать. Но радость от возможности снова участвовать в матчах гораздо важнее. Уже и забыл, каково это летать с командой в самолете — в последний раз это было больше полугода назад, когда мы как раз летели на игру с «Ростовом», где я получил разрыв крестов...
— После игры вы появились перед журналистами в футболке с леопардом. Почему?
— На дерби со «Спартаком» наш клуб вместе с генеральным спонсором, Банком ВТБ, проводил акцию в поддержку дальневосточных леопардов. Мне рассказали, что это вид из Красной книги, всего 120 леопардов осталось на Земле, и для них есть специальный парк на Дальнем Востоке. Синий леопард на изображении — возможность этим необычным окрасом привлечь внимание к их сохранению и возрождению. Вообще я очень люблю животных, поэтому часто соглашаюсь участвовать в таких благотворительных акциях. Очень понравилось, как реализована эта идея ВТБ. Знаю, что в футболке с синим леопардом снимался и наш болельщик, легендарный Саша Овечкин. И у нас на стадионе все было красиво оформлено в стилистике синего леопарда, дети могли нарисовать на плакатах леопарда или его лапки или сделать леопардовый аквагрим, было 120 леопардовых кресел, и так далее.
— Мог бы синий леопард в будущем стать маскотом «Динамо»?
— Это решать не мне, а нашим болельщикам. Но как сказал в интервью «СЭ» наш руководитель Дмитрий Гафин, в гимне «Динамо» поется про тигров и львов, и леопарды сюда тоже вполне подходят.
После 8 матчей «Спартак» с 12 очками занимает восьмое место в РПЛ. «Динамо» (9 очков) идет девятым в турнирной таблице.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1